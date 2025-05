"Mit voller Geschwindigkeit": Containerschiff krachte in Garten

In einem Fjord in Norwegen ist ein 135 Meter langes Containerschiff auf Grund gelaufen und hat dabei nur knapp ein Haus an der Küste verfehlt.

Die "NCL Salten" krachte aus bisher ungeklärter Ursache Donnerstagfrüh in den Garten von Johan Helberg am Trondheimfjord. Wenige Meter entfernt lag Helberg seelenruhig im Bett und wurde erst von einem aufgeregten Nachbarn geweckt. Kim tobt nach schwerem Unfall mit Kriegsschiff

Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington erschossen

Netanyahu bietet für Geiselrückkehr befristete Waffenruhe an "Mit voller Geschwindigkeit" Der Nachbar Jostein Jörgensen wurde um 5.00 Uhr von dem Lärm eines Schiffes aufgeschreckt, das "mit voller Geschwindigkeit" in das Grundstück seines Nachbarn raste, wie Jörgensen im Sender TV2 berichtete. Er sei sofort zu seinem Nachbarn gelaufen und habe mehrmals geläutet. Helberg habe aber nicht reagiert. So früh mache er nun mal "nicht gerne die Tür auf", sagte Helberg. Erst als auch das Telefon läutete, erfuhr er von der Beinahe-Katastrophe vor seiner Haustür. Mehrere Stunden später steckte das Containerschiff immer noch direkt neben seinem Holzhaus fest. Er habe einen "sehr unförmigen neuen Nachbarn", der aber hoffentlich bald wieder verschwinden werde, witzelte Helberg. Auch die Besatzung des Containerschiffs kam glimpflich davon: Keines der 16 Crewmitglieder wurde verletzt. Die norwegische Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.