Mutmaßlicher Kirk-Attentäter angeklagt: Jetzt droht ihm die Todesstrafe

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige unter anderem wegen Mordes angeklagt worden.

Es werde die Todesstrafe für den 22 Jahre alten Tyler R. angestrebt, sagte der zuständige Staatsanwalt, Jeff Gray, im US-Bundesstaat Utah.

Ihm wird vorgeworfen, Kirk am vergangenen Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley University mit einem einzigen Gewehrschuss von einem Dach erschossen zu haben.

Insgesamt sieben Anklagepunkte

Bezirksstaatsanwalt Jeffrey Gray sagte, gegen den Verdächtigen seien insgesamt sieben Anklagepunkte erhoben worden, darunter Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.

Während Rede vor 3.000 Menschen erschossen

Der 31-jährige Kirk war ein Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Er wurde während einer Rede vor 3.000 Menschen getötet. Die Tat, die in Videoclips festgehalten wurde und sich im Internet verbreitete, löste parteiübergreifend Verurteilungen politischer Gewalt aus, führte jedoch auch zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der Verdächtige wurde eineinhalb Tage nach der Tat festgenommen, nachdem Angehörige die Behörden alarmiert hatten. Der Anklageschrift zufolge hat der Verdächtige einem Mitbewohner gesagt, er habe Kirk getötet, weil er "genug von seinem Hass" gehabt habe.