Nach Flammen-Inferno: Metallica retten Tomorrowland-Festival

Was für eine Wende! Nur zwei Tage nach dem verheerenden Brand an der Mainstage gibt es eine überraschend positive Nachricht für alle Fans des Tomorrowland-Festivals: Das Festival startet wie geplant am Freitag um 14 Uhr – inklusive neuer Hauptbühne von Metallica!

Die Veranstalter meldeten sich am Freitagmittag mit einem Statement, das fast unglaubliche Arbeit würdigt: „Unsere Teams arbeiten Tag und Nacht, mit Herz und Seele, um das Unmögliche möglich zu machen“, heißt es darin. Und tatsächlich: Eine komplett neue Mainstage wurde über Nacht errichtet, nachdem die ursprüngliche Bühne am Mittwochabend in Flammen aufgegangen war. Zwar existieren bisher nur inoffizielle Aufnahmen vom nächtlichen Aufbau, ein offizielles Foto steht noch aus – doch das Festivalgelände in Boom, Belgien, öffnet pünktlich seine Tore. Die neue Hauptbühne wird laut Plan um 16 Uhr betriebsbereit sein, alle anderen Bühnen starten bereits ab 14 Uhr mit den geplanten Acts.

Das verdanken die Veranstalter vor einem einer Band - Metallica! Die stellten das Equipment für die neue Mainstage zur Verfügung. Das komplette Sound-System gehört Metallica. Die Boxen wurden für die Europa-Tour der Band genutzt und waren für die Zukunft eingelagert. So können dank der Metal-Götter die Dance-Fans doch noch feiern.

© zeidler

Zwei Szenarien standen im Raum – die bessere wurde Realität

Bereits am Donnerstagabend erklärten die Verantwortlichen, man arbeite „mit Hochdruck“ an einem alternativen Set-up. Die Optionen: Entweder die Bühne wird rechtzeitig fertig oder die Acts müssen auf andere Bühnen umgeleitet werden. Nun ist klar: Das Team hat das Unmögliche geschafft. Natürlich wird die neue Bühne wohl weniger spektakulär ausfallen als das aufwändige Original, an dem das Team rund zwei Jahre gearbeitet hatte. Dennoch überwiegt bei Fans und Veranstaltern die Freude: Das Festival findet statt – mit Mainstage, Musik und Magie.

So sollen am Wochenende Stars wie David Guetta, Martin Garrix, Fedde Le Grand, Alan Walker oder Nicky Romero auf der aus dem Boden gestampften neuen Mainstage auftreten. Tomorrowland 2025 beweist damit: Wo Leidenschaft, Teamgeist und Visionen aufeinandertreffen, ist (fast) nichts unmöglich.