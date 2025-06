Österreichische Botschaft aus Teheran nach Baku verlegt

Die österreichische Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran ist aufgrund von Sicherheitsbedenken vorübergehend in Aserbaidschans Hauptstadt Baku verlegt worden.

Das gab das Außenministerium am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Vor der Verlegung der Botschaft seien bereits über 140 Personen, darunter mehr als 70 Österreicherinnen und Österreicher, durch das Botschaftspersonal bei der Ausreise unterstützt worden.

Das Ministerium verwies darauf, dass der Grenzübergang zwischen dem Iran und Armenien weiterhin für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geöffnet sei. Eigenständige Ausreisen aus dem Iran seien somit nach wie vor möglich.

Erneut Aufruf zur Registrierung

Das Ministerium stehe mit ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreicher im Iran in Kontakt, die die bisher vonseiten der österreichischen Botschaft in Teheran organisierten Möglichkeiten einer unterstützten Ausreise nicht genutzt hätten. Das Außenamt forderte erneut alle österreichischen Staatsbürger in der Region auf, sich auf https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at zu registrieren.

US-Präsident Donald Trump hatte Dienstagfrüh eine Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel nach knapp zwei Wochen Krieg bekannt gegeben. Es war aber zunächst unklar, ob die Feuerpause halten wird.