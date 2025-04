Panik in Amsterdam: Auto in Flammen aufgegangen

Auf dem Platz Dam in der Nähe des Königspalastes im Zentrum von Amsterdam ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag ein Auto ausgebrannt.

Zuvor hatte es den Angaben zufolge eine Explosion gegeben. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer das Fahrzeug absichtlich angezündet hat. Dieser sei verletzt und festgenommen worden. Es handle sich um einen 50 Jahre alten Niederländer, teilte die Polizei mit.

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein kleines rotes Auto vor dem nationalen Denkmal für Kriegsopfer brannte. Der Fahrer stieg aus dem Auto - auch er stand in Flammen. Polizisten löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Die Einsatzkräfte waren rasch am Ort des Geschehens. Der Dam wurde abgesperrt. Vor dem Monument dürfen normalerweise keine Autos stehen oder fahren.

Platz im Zentrum der niederländischen Hauptstadt betroffen

Der Platz befindet sich mitten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt. Er ist auch ein Treffpunkt für viele Menschen und eine Attraktion für Touristen. Zum Zeitpunkt des Vorfalles waren zahlreiche Menschen auf dem Platz. Viele waren schreiend und in Panik weggerannt, berichteten Augenzeugen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ebenfalls beim Dam ein Mann wahllos mit Messern auf Passanten eingestochen und fünf Menschen verletzt. Der Verdächtige, ein 30-jähriger Ukrainer, wurde festgenommen. Er werde des versuchten Mordes oder Totschlags mit terroristischem Motiv verdächtigt.