Ryanair-Flieger kracht bei Landung gegen Barriere

Panik im Flieger! Eine Ryanair‑Boeing 737 krachte nach der Landung in Kalamata in Griechenlandgegen eine Barriere und beschädigte die Tragfläche.

Die Maschine mit der Flugnummer FR6080 startete ursprünglich in London und landete am Mittwochmorgen wie geplant in Kalamata. Doch bei der Landung kam es zu dem unerwarteten Zwischenfall.

Fluggäste berichteten von „starken Turbulenzen“ während des Fluges, gefolgt von einem lauten Knall beim Anrollen auf der Landebahn, als die Maschine gegen eine Barriere krachte.

Tragflächenschaden sichtbar

Das rechte Tragwerk der Boeing wurde bei dem Aufprall deutlich deformiert. Fotos zeigen eine abgerissene Flügelspitze. Passagiere beschrieben das Schauspiel als beängstigend.

Evakuation erst nach Warnung

Obwohl Rauch- und Feuergefahr befürchtet wurde, blieben die Passagiere zunächst im Flugzeug – auf Anweisung der Besatzung, bis Feuerwehr und Rettungskräfte das Flugzeug erreichten. Einige Insassen äußerten Unverständnis über dieses Vorgehen.

Ryanair wurde von der Presse kontaktiert, hat sich allerdings bisher nicht offiziell geäußert