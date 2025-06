Cobra-Einsatz wegen angeblich bewaffnetem Nachbarn

Mann wurde dann im Wald ohne Waffe gefunden.

OÖ. Ein Anruf bei der Polizei von einem Mann, der seinen Nachbarn in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit einer Waffe im Garten gesehen haben will, hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei nach sich gezogen. Drohnen, ein Hubschrauber sowie Beamte der Cobra und der Sondereinheit Schnelle Interventionsgruppe rückten aus, bestätigte die Polizei einen Medienbericht. Viele Besucher der Fronleichnamsprozession haben den Einsatz mitbekommen.

Schlussendlich wurde der Gesuchte - ohne Waffe - im Wald entdeckt.

In der Früh hatte sich ein Mann telefonisch bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass er seinen Nachbarn mit einer Waffe gesehen habe. Er sei vom Garten in Richtung Wald gelaufen. Es folgte eine große Suchaktion der Exekutive, wobei der Nachbar im Wald angetroffen wurde. Er dürfte psychisch angeschlagen sein, hieß es weiter von der Polizei. Über den Verbleib einer möglichen Waffe war nichts bekannt.