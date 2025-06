Schießerei bei Touristen-Hotspot: 2 Tote

Zwei Touristen wurden bei einem Touristen-Hotspot in Spanien, Malaga, erschossen. Die schreckliche Tat ereignete sich vor einer Bar. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet.

An der Südküste Spaniens, in der Nähe der Großstadt Malaga, wurden zwei britische Touristen vor einer Bar erschossen. Die Bluttat ereignete sich in dem Ort Fuengirola.

Die Rettungsdienste wurden am 31. Mai gegen 11.30 Uhr Ortszeit gerufen, nachdem Nachbaren und Anwohner mehrere Schüsse in der Gegend gehört hatten. Die Guardia Civil und die Nationalpolizei rückten im Großaufgebot an. Nach dem Täter wird noch immer gefahndet.

Der Unterbeauftragte der Regierung in Málaga, Francisco Javier Salas, äußerte sich zu dem Vorfall und bestätigte, dass es sich bei den beiden Verstorbenen um schottische Staatsangehörige handelt.