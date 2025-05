Schock-Video: Riesige Gas-Explosion fordert Todesopfer

Die Explosion ereignete sich gegen Mittag Ortszeit im Gaomi Youdao Chemical-Werk in der Stadt Weifang.

Ein Video zeigt, wie ein Mitarbeiter über eine Gangway rennt – Sekunden später reißt eine gewaltige Feuerball-Explosion hinter ihm die Anlage in Flammen. Der Arbeiter rettet sich in letzter Sekunde zu einem benachbarten Tank, während hinter ihm der Steg in Flammen aufgeht.

Schwarzer Rauch steigt in dichten Schwaden über dem Werk auf. Die örtlichen Einsatzkräfte waren schnell vor Ort: Mehr als 230 Feuerwehrleute und 55 Einsatzfahrzeuge kämpften gegen die Flammen.

Laut den Behörden kamen bei der Explosion mindestens fünf Menschen ums Leben, 19 weitere wurden verletzt – teils schwer. Zudem gelten derzeit sechs Personen als vermisst.

Ein Anwohner berichtete, dass selbst sein Haus, das rund sieben Kilometer vom Werk entfernt liegt, durch die Druckwelle erschüttert wurde.

Die betroffene Anlage stellt unter anderem Pestizide und Chemikalien für die medizinische Industrie her. Laut Firmenunterlagen arbeiten dort mehr als 500 Menschen.