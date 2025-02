Schon wieder - Baby in Müll entdeckt!

Auf dem Gelände eines Abfallentsorgers in der sächsischen Kreisstadt Freital bei Dresden stießen die Mitarbeiter auf einen Schock-Fund: Im Biomüll lag ein toter Säugling.

Nur wenige Wochen nach den furchtbaren Ereignissen in Wien rund um Baby Melek - eine junge Türkin erwürgte und schlug ihr wenige Tage altes neugeborenes Mädchen tot und warf die Leiche des Säuglings vor der Klinik Favoriten in einen Container für Plastikmüll - erschüttert ein erschreckend ähnlicher Fall Sachsen in Deutschland.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag bekannt gab, wurde eine Babyleiche auf dem Gelände eines Abfallunternehmens festgestellt - beim Fundort soll es sich um den Wertstoffhof Freital-Saugrund vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal handeln.

Wie die Ermittler nach der Obduktion am Montag bestätigten, war das tote Baby bereits am Freitag gegen 15 Uhr entdeckt worden. Ersten Recherchen zufolge dürfte das Neugeborene in einem Bio-Container in Freital oder Umgebung abgelegt und dann mit dem Müllwagen zum Entsorger gebracht worden sein.

Nach dem Horror-Fund laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Die Polizei wendet sich indes an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise zu einer Frau geben, die in den zurückliegenden Monaten schwanger war und ihr Kind ohne fremde Hilfe oder einen Krankenhausaufenthalt im Februar 2025 zur Welt gebracht haben könnte? Weitere Infos, auch bezüglich des Geschlechts des Babys, werden aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten.