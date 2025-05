Schwarzer Rauch: Darum hat es so lange gedauert

Schwarzer Rauch über dem Vatikan! Die Gläubigen mussten ungewöhnlich lange auf das Ergebnis des ersten Wahldurchgangs warten. Das könnten die Gründe sein.

Kurz nach 21 Uhr stieg der schwarze Rauch über der Sixtinischen Kapelle auf. Eigentlich war das Ergebnis für 19 Uhr angekündigt.

Es kamen zahlreiche mögliche Gründe für die Verzögerung auf. Kurz hieß es am Petersplatz: Es könnte sein, dass sich die Kardinäle bereits in ihre Gemächer zurückgezogen haben und heute gar nicht gewählt haben. Laut Regularien wäre das am ersten Tag des Konklaves möglich.

Dies wurde dann durch den Rauch widerlegt. Laut BBC-Experten hätte auch ein medizinischer Notfall ein Grund für eine Verzögerung gewesen sein können.

Technische Probleme? Auszählungsfehler?

Auch ganz banale Gründe, wie technische Probleme mit dem Ofen, wurden als Möglichkeit diskutiert. Später gab es noch eine Möglichkeit: Ein etwaiger Auszählungsfehler könnte für die lange Wartezeit gesorgt haben.

Am Donnerstag geht's weiter mit dem Konklave mit zwei Wahlgängen am Vormittag ab 10:30 Uhr.