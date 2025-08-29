Schwere Unwetter in Urlaubs-Region: Mann von Blitz getroffen

Eine Unwetter-Tragödie ereignete sich in der Nacht auf Freitag, als ein Mann von einem Blitz getroffen wurde.

Derzeit toben heftige Gewitter durch unser italienisches Nachbarland. In der Nacht auf Freitag wurde ein 27-jähriger Mann von einem Blitz getroffen und ist dabei schwer verletzt worden.

Besonders schlimm traf es die Region Venetien im Norden des Landes - da kam es zu massiven Hagelschauern, Erdrutschen und Überflutungen.

Das Hochwasser wurde auch in Teilen Kroatiens und Sloweniens gemeldet.

Nach Blitzeinschlag gegen Wand geschleudert

In Flambro die Talmassons wurde ein 27-Jähriger vom Blitz getroffen und in der Folge gegen eine Wand geschleudert. Wie "Messaggero Veneto" berichtet, wurde er mit einem Hubschrauber in ein Spital gebracht, sein Zustand soll ernst sein.

Sturmböen mit über 100 km/h erwartet

In Südtirol kam es ebenfalls aufgrund des anhaltenden Niederschlags zu zahlreichen Einsätzen.

Entwarnung kann derzeit noch nicht gegeben werden: Meteorologen erwarten für Freitag erneut Sturmböen mit über 100 km/h, Starkregen und teils massiven Hagel. Ab Samstag könnten die Gewitter weiter südlich Dalmatien treffen.