Warnmeldung an Bevölkerung: Großbrand im Innviertel
© Facebook: Susanne Gach

Alarmstufe 3

Warnmeldung an Bevölkerung: Großbrand im Innviertel

29.08.25, 15:42
Teilen

Zurzeit läuft ein Großeinsatz im Innviertel - elf Feuerwehren bekämpfen einen Brand in einem Holzpalletswerk in Mattinghofen. 

Laut OÖN könnte eine heftige Explosion die Ursache für den Brand in der Firma sein. Derzeit sieht man dicke Rauchwolken über Mattinghofen. Angefangen hat alles als Brand in einem Silo, der sich rasch auf die gesamte Produktionsstätte von Hot‘ts-Pellets in Mattighofen ausgeweitet hat.  

An der Mattseer Straße brennt ein Holzpelletswerk. Elf Feuerwehren bekämpfen die Flammen. Um kurz vor zehn Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, es wurde Alarmstufe drei ausgerufen. Das gesamte Areal und ein Wohnhaus wurden geräumt. 

 

AT-Alert wurde ausgelöst, eine Warnmeldung, die direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird. Die Menschen wurden aufgerufen, die Fenster wegen der starken Rauchentwicklung zu schließen und Lüftungen abzuschalten. Das gefährdete Gebiet im Zentrum soll gemieden werden.  

Feuerwehrangaben zufolge spricht man bereits jetzt von einem Millionenschaden.

