Starkes Erdbeben erschüttert Griechenland

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat in der Nacht zum Dienstag Griechenland erschüttert.

Das Beben ereignete sich in der Nacht vor der Küste rund 45 Kilometer nordöstlich von Athen, wie das Institut für Geodynamik des Nationalen Observatorium Athens erklärte. Es war auch in der griechischen Hauptstadt zu spüren.

Das Epizentrum lag den Angaben zufolge vier Kilometer vor dem Badeort Nea Styra im Südwesten von Euböa, der zweitgrößten Insel Griechenlands. Hinweise auf Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.