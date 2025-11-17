Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Louis Vuitton rom
© AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS GABRIEL BOUYS / AFP

Filmreifer Einbruch

Täter krachten mit Auto in Louis Vuitton-Geschäft

17.11.25, 15:52
Teilen

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen spektakulären Einbruch in das Louis-Vuitton-Geschäft in der Shopping-Straße Via Condotti nahe der Spanischen Treppe im Zentrum Roms verübt. 

Laut den Ermittlern rammte eine Gruppe von drei maskierten Tätern gegen 1.30 Uhr mit einem Auto das Schaufenster und durchbrach dabei auch die Rollläden. Anschließend plünderten sie das Geschäft. Der Wert der Beute ist noch nicht bekannt.

Der Überfall wurde von den Videoüberwachungskameras des Geschäfts aufgenommen. Die Via Condotti zählt zu den renommiertesten Einkaufsstraßen der Welt, zahlreiche Nobelmarken haben hier ihre Geschäfte. Es ist nicht das erste Mal, dass die Boutique eines großen Modehauses im Zentrum von Rom ins Visier von Dieben gerät. Bereits in der Vergangenheit wurden im Herzen der Ewigen Stadt die Shops der Modemarken Fendi und Valentino ausgeraubt. Im Juni 2024 gelangten Kriminelle durch ein Loch im Boden in das Geschäft des Nobeljuweliers Bulgari und stahlen Juwelen - die Beute belief sich auf etwa 500.000 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden