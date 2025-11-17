Täter krachten mit Auto in Louis Vuitton-Geschäft

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen spektakulären Einbruch in das Louis-Vuitton-Geschäft in der Shopping-Straße Via Condotti nahe der Spanischen Treppe im Zentrum Roms verübt.

Laut den Ermittlern rammte eine Gruppe von drei maskierten Tätern gegen 1.30 Uhr mit einem Auto das Schaufenster und durchbrach dabei auch die Rollläden. Anschließend plünderten sie das Geschäft. Der Wert der Beute ist noch nicht bekannt.

Der Überfall wurde von den Videoüberwachungskameras des Geschäfts aufgenommen. Die Via Condotti zählt zu den renommiertesten Einkaufsstraßen der Welt, zahlreiche Nobelmarken haben hier ihre Geschäfte. Es ist nicht das erste Mal, dass die Boutique eines großen Modehauses im Zentrum von Rom ins Visier von Dieben gerät. Bereits in der Vergangenheit wurden im Herzen der Ewigen Stadt die Shops der Modemarken Fendi und Valentino ausgeraubt. Im Juni 2024 gelangten Kriminelle durch ein Loch im Boden in das Geschäft des Nobeljuweliers Bulgari und stahlen Juwelen - die Beute belief sich auf etwa 500.000 Euro.