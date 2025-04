Texas stark betroffen: US-Seuchenbehörde meldet 800 Fälle

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC landesweit 800 Masern-Ansteckungen registriert worden.

In 85 Fällen würden die Erkrankten in Krankenhäusern behandelt, teilte die CDC am Freitag mit. Schwerpunkt ist der Bundesstaat Texas. Die texanische Gesundheitsbehörde meldete 597 Masernfälle seit Ende Jänner.

Die hochansteckende, vor allem Kinder betreffende Krankheit sei vor allem in West-Texas ausgebrochen. Die Behörden gehen davon aus, dass aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr mit weiteren Fällen im Ausbruchsgebiet und den umliegenden Gemeinden zu rechnen ist.