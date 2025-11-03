Tourismus-Hotspot gesperrt! Turm stürzt ein - Arbeiter eingeschlossen

In Rom ist am Montag ein Teil des historischen Torre dei Conti eingestürzt. Ein Arbeiter konnte sich nicht mehr rechtzeitig retten und blieb in Todesangst eingeschlossen. Feuerwehr und Polizei versuchten, ihn aus dem einstürzendem Bau herauszuholen.

Bei Renovierungsarbeiten am Torre dei Conti aus dem 13. Jahrhundert kam es zu einem Teileinsturz. Mindestens ein Arbeiter wurde schwer verletzt.

© Tiziana FABI / AFP

Drei Arbeiter konnten gerettet werden, ein weiterer blieb eingeschlossen, berichtete der Corriere della Sera. Hunderte Touristinnen und Touristen beobachteten, wie Einsatzkräfte mit einer mobilen Leiter vorgingen und eine Trage in die obere Etage brachten.

Schwierige Rettung: Weiterer Teil bricht zusammen!

Während der laufenden Rettungsaktion brach ein weiterer Teil des Gebäudes zusammen. Die Feuerwehrleute auf der Leiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Turm aus dem 13. Jahrhundert

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert unter Papst Innozenz III. als Residenz errichtet, später durch ein Erdbeben beschädigt und mehrfach wiederaufgebaut.

© Tiziana FABI / AFP

Roms Zentrum gesperrt

Das historische Zentrum Roms wurde weiträumig abgesperrt. Rund um die Kaiserforen und die Piazza Venezia gilt ein Sicherheitskorridor, da Behörden befürchten, dass weitere Teile einstürzen könnten. Einsatzkräfte führen Kontrollen durch und prüfen die Stabilität der verbliebenen Struktur. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich keine weiteren Personen im Turm befinden.