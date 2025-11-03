Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Tourismus-Hotspot gesperrt! Turm stürzt ein - Arbeiter eingeschlossen
© Tiziana FABI / AFP

Jahrhunderte alt

Tourismus-Hotspot gesperrt! Turm stürzt ein - Arbeiter eingeschlossen

03.11.25, 14:26
Teilen

In Rom ist am Montag ein Teil des historischen Torre dei Conti eingestürzt. Ein Arbeiter konnte sich nicht mehr rechtzeitig retten und blieb in Todesangst eingeschlossen. Feuerwehr und Polizei versuchten, ihn aus dem einstürzendem Bau herauszuholen. 

Bei Renovierungsarbeiten am Torre dei Conti aus dem 13. Jahrhundert kam es zu einem Teileinsturz. Mindestens ein Arbeiter wurde schwer verletzt.

Tourismus-Hotspot gesperrt! Turm stürzt ein - Arbeiter eingeschlossen
© Tiziana FABI / AFP

Drei Arbeiter konnten gerettet werden, ein weiterer blieb eingeschlossen, berichtete der Corriere della Sera. Hunderte Touristinnen und Touristen beobachteten, wie Einsatzkräfte mit einer mobilen Leiter vorgingen und eine Trage in die obere Etage brachten.

Schwierige Rettung: Weiterer Teil bricht zusammen!

Während der laufenden Rettungsaktion brach ein weiterer Teil des Gebäudes zusammen. Die Feuerwehrleute auf der Leiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Turm aus dem 13. Jahrhundert

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert unter Papst Innozenz III. als Residenz errichtet, später durch ein Erdbeben beschädigt und mehrfach wiederaufgebaut.

Tourismus-Hotspot gesperrt! Turm stürzt ein - Arbeiter eingeschlossen
© Tiziana FABI / AFP

Roms Zentrum gesperrt

Das historische Zentrum Roms wurde weiträumig abgesperrt. Rund um die Kaiserforen und die Piazza Venezia gilt ein Sicherheitskorridor, da Behörden befürchten, dass weitere Teile einstürzen könnten. Einsatzkräfte führen Kontrollen durch und prüfen die Stabilität der verbliebenen Struktur. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich keine weiteren Personen im Turm befinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden