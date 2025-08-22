Touristenbus in New York verunglückt: Mehrere Tote

Schweres Busunglück in den USA: Beim Unfall eines Reisebusses mit Besuchern der Niagarafälle sind mehrere Menschen ums Leben gekommen – unter den Toten befindet sich auch ein Kind.

Zahlreiche weitere Insassen wurden verletzt, einige davon schwer. Wie ein Polizeisprecher am Unglücksort mitteilte, befanden sich mehr als 50 Menschen an Bord des Busses, darunter auch Familien mit Kindern.

Das Fahrzeug war den Angaben zufolge von der weltbekannten Touristenattraktion kommend offenbar in Richtung New York City unterwegs, als es auf einem Highway bei Buffalo von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle, geriet zunächst auf den Mittelstreifen und übersteuerte. Der Bus überschlug sich und kam schließlich in einem Graben zum Liegen. Mehrere Insassen wurden durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert.

Schwerverletzte in Krankenhäusern

Rettungskräfte eilten sofort zum Unglücksort. Feuerwehrleute und Sanitäter befreiten eingeschlossene Personen aus dem zerstörten Bus, Hubschrauber brachten Schwerverletzte in nahegelegene Krankenhäuser. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten war im Einsatz, die Straße musste weiträumig gesperrt werden.

Ob sich auch Touristen aus Europa unter den Passagieren befanden, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Behörden rechnen damit, dass die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden dauern werden.