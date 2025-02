Transmann in den USA gefoltert und ermordet

Fünf Menschen sollen einen Transmann wochenlang in einem Motel gefoltert und ermordet haben.

Drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 19 und 38 Jahren wurden wegen Mordes angeklagt, weil sie einen Transmann in den USA über Wochen gequält und schließlich ermordet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft im Norden des Bundesstaates New York mit.

Leiche auf Feld gefunden

Die Leiche des 24-Jährigen, der ursprünglich aus dem Bundesstaat Minnesota stammte, sei in der vergangenen Woche in einem Feld nahe der Stadt Canandaigua gefunden worden, teilten die Behörden mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei er vor seinem Tod monatelang körperlich und seelisch missbraucht worden. Es handele sich um eines der "schrecklichsten Verbrechen", zu dem sie je ermittelt habe, sagte Kelly Swift von der zuständigen Polizeibehörde. Eine Autopsie soll jetzt verraten, was mit dem Mann passiert ist.

Kontakt brach am 1. Jänner ab

Die Familie des Opfers hat seit Jänner nichts mehr von ihm gehört. Seine Mutter sagte einem Sender, dass das letzte Telefonat mit ihrem Sohn am 1. Jänner stattgefunden habe und sehr kurz gewesen sei: "Er hat 'Ich liebe dich, und ich ruf dich morgen an' gesagt, seitdem habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen."

Laut Medienberichten und Informationen der Polizei hatte sich das Opfer während der Qualen in einem Motel befunden. Es sei immer eine der verdächtigen Personen bei ihm gewesen. Unter den Verhafteten befindet sich auch ein registrierter Sexualstraftäter, der in dem Motel gewohnt hat.