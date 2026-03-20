Trump beschimpft NATO-Partner als "Feiglinge"

US-Präsident Donald Trump greift die NATO-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Krieg der USA und Israels gegen den Iran scharf an.

"Ohne die USA ist die NATO ein Papiertiger!", schreibt Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Er bezeichnet die langjährigen Verbündeten als "Feiglinge" und fügt hinzu: "Wir werden uns daran erinnern!"

Die NATO hat unterdessen einem Medienbericht zufolge mit einem vorläufigen Abzug von Personal aus dem Irak begonnen. Grund sei die angespannte Lage in der Region, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur des Irak unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bei dem Einsatz der Militärallianz handle es sich um eine reine Beratungsmission, fügt der Insider demnach hinzu. Das Personal werde zurückkehren, sobald der Krieg ende und sich die Sicherheitslage im Irak stabilisiere.