Türsteher verhindert Amoklauf auf Stripclub

Überwachungskameras zeigen einen unglaublichen Vorfall: Ein maskierter, bewaffneter Mann wollte in einem Stripclub Amok laufen. Der mutige Türsteher konnte dies verhindern und ihm die Waffe entreißen.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen Unglaubliches:

Ein Mann in einem roten T-Shirt, man sieht ihn erst nur von hinten, geht in schnellen Schritten auf einen Stripclub zu. Auch zu erkennen ist der Türsteher des Clubs, welcher von Anfang an skeptisch zu sein scheint.

Zurecht, denn der Mann war höchst auffällig: Nicht nur verdeckte eine Teufelsmaske sein Gesicht, auch riss er aggressiv die Türe auf.

Einen Eintritt konnte der Türsteher nur durch blitzschnelle Reaktion verhindern, als der Mann mit der Teufelsmaske plötzlich eine Waffe zückt und auf den Einlasser losgeht.

Es kommt zum Kampf. Doch obwohl der Türsteher auf sich alleine gestellt ist, schafft er es, dem Maskenteufel seine Waffe zu entreißen und gegen ihn zu richten.

Besonders skurril: Statt nachzugeben oder wegzulaufen, lässt der Mann nicht locker. Letztlich konnte der 44-jährige Täter zum Glück mit vereinten Kräften gestoppt und von der Polizei festgenommen werden.

Im Wagen des Mannes konnte weitere Munition gefunden werden. Es ist also gar nicht auszudenken, was er in dem Club anrichten hätte können, hätte der Türsteher nicht sein Leben riskiert. Auch von der Polizei erhält er großes Lob, einen Amoklauf verhindert zu haben.