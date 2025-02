Über Nacht: Straße verschwindet plötzlich in einem Loch

Die Anrainer sind geschockt. Über eine Nacht war ihre Straße in einem riesigen Erdkrater verschwunden.

Mitten in der Nacht klingelte die Polizei bei den Anwohnern. Der Grund: Eine Straße im beschaulichen britischen Godstone ist teilweise in einem Erdloch versunken. Die Anwohner mussten aus ihren Häusern evakuiert werden.

"Mussten sofort raus"

Gegenüber der BBC schilderten die Anwohner die Situation: "Wir hörten ein heftiges Klopfen an der Tür. Als ich die Tür öffnete, hörte es sich an, als stünde ich in einem Wasserfall. Die Polizistin sagte, wir müssten sofort raus".

Am Montagabend brach der Straßenabschnitt im Ort südlich von London ein. Der Erdkrater wuchs im Laufe der Zeit auf eine Länge von 20 Metern an. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Die örtliche Verwaltung rät den Anwohnern, das Gebiet während der Reparaturarbeiten zu meiden.