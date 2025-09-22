Alles zu oe24VIP
Unwetter in Norditalien: Schulen geschlossen
Regen, Erdrutsche

Unwetter in Norditalien: Schulen geschlossen

22.09.25, 09:50
Italien erlebt einen wahren Herbsteinbruch. 

Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Montag die norditalienischen Regionen heimgesucht. In Ligurien blieben die Schulen geschlossen, dort kam es auch zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr. Auf der Strecke zwischen der Hafenstadt Savona und Turin gab es Unterbrechungen, wie die Bahngesellschaft Trenitalia meldete. Der Fluss Bormida trat über die Ufer und sorgte für Verkehrsbehinderungen.

In der Gegend um den Comer See gab es Erdrutsche, die einige Straßen um den See blockierten, wie Medien berichteten. Bei der Feuerwehr gingen Hunderte Anrufe besorgter Einwohnerinnen und Einwohner ein.

Heftige Niederschläge erfassten auch Mailand. Die Gemeinde empfahl, alle Grünflächen und Parks zu verlassen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden zudem aufgefordert, besondere Vorsicht in der Nähe von hochwassergefährdeten Flussgebieten und Unterführungen walten zu lassen.

Schlechtwetterfront dürfte sich tagelang halten

Auch das Trentino war von den Unwettern betroffen. Auf 2.500 Meter Höhe wurden erste Schneefälle gemeldet. Die Schlechtwetterfront sollte laut Meteorologen in den nächsten Tagen anhalten.

