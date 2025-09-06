Vater schießt auf Vogel – und tötet aus Versehen Tochter (14)

In Illinois steht ein 34-jähriger Vater unter Anklage, nachdem er seine 14-jährige Tochter versehentlich erschossen haben soll, als er auf einen Bussard feuerte. Die Tragödie ereignete sich nur sechs Tage vor ihrem 15. Geburtstag.

David S. gab laut "Daily Mail" an, mit einer Pistole auf einen Vogel gefeuert zu haben, der sich in eines der Zimmer verirrt hatte. Die Kugel soll erst den Bussard durchschlagen haben und dann draußen Emma getroffen haben. Trotz schneller Hilfe verstarb das Mädchen wenige Stunden später im Krankenhaus, wie die "New York Post" berichtet.

Emma starb an einer Schussverletzung wenige Tage vor ihrem 15. Geburtstag. © privat

Die Behörden erheben nun Anklage wegen rücksichtslosen Abfeuerns einer Schusswaffe und Totschlags. Auch eine 58-jährige Frau wird beschuldigt, Emmas Tod wissentlich vertuscht und die Waffe versteckt zu haben. Unbekannt ist, in welchem Verhältnis sie zu David S. steht und wieso sie dessen Verhaftung verhindern wollte. Beide Beschuldigten befinden sich derzeit auf freiem Fuß.

Sergeant Justin Biggs vom Sheriff-Department erklärte: "Es gibt keine Worte, die den Schmerz und die Schwere dieses tragischen Ereignisses angemessen ausdrücken können. Der Tod eines Kindes ist unter allen Umständen zutiefst erschütternd."