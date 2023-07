Videos belasten Hunter Biden: War er zugedröhnt im Weißen Haus?

Nach dem Fund eines 'weißen Pulvers' im Weißen Haus - laut US-Medien soll es sich um Kokain handeln - gehen auf Twitter Videos viral, auf denen der Sohn des US-Präsidenten, Hunter Biden, äußerst verdächtig wirkt.

Am Sonntagabend herrschte kurzzeitig Alarmstimmung im Weißen Haus. Ein weißes Pulver erregte das Aufsehen des Secret Service. Die verdächtige Substanz wurde im Westflügel der Regierungszentrale entdeckt und wird nun untersucht. Die Feuerwehr gab jedoch relativ rasch wieder Entwarnung, da der mysteriöse Fund ungefährlich gewesen sei. Mehrere US-Medien berichteten - unter Berufung eines online veröffentlichten Funkspruchs der Feuerwehr - es handle sich um Kokain. Unklar ist, wie das 'Pülverchen' ins Weiße Haus gelangte.

In den Sozialen Medien gerät indes Hunter Biden, der Skandal-Sohn des US-Präsidenten, unter Verdacht. Pünktlich zum Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli, ein traditioneller Familien-Feiertag, reiste Hunter zum Weißen Haus, um gemeinsam mit seinem Vater, seiner Stiefmutter und anderen Verwandten zu feiern. Ungefähr zu dieser Zeit wurde auch das mutmaßliche Kokain entdeckt.

Anyone care to explain what's going on with Hunter? pic.twitter.com/FsX9IqFKKK — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 5, 2023

Videos zeigen verdächtig wirkenden Hunter Biden

In Videos, die derzeit auf Twitter viral gehen, sieht man Hunter auf einem Balkon des Weißen Hauses gemeinsam mit seiner Familie - allen voran sein Vater Joe Biden und seine Stiefmutter Jill. In den geteilten Aufnahmen wirkt der Präsidenten-Sohn teilweise extrem aufgeputscht. In einem anderen Clip sieht man ihn, wie er verdächtig mit seiner Hand bei seiner Nase herumwedelt. Hunter dreht den Rücken allerdings weg von den Zusehern und verschwindet hinter dem Rücken seines Vaters.

What's Hunter doing? Is that what I think it is? pic.twitter.com/bd1lOATIai — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 5, 2023

Hunter sorgt regelmäßig für Kopfschmerzen bei Joe Biden. Immer wieder ist der Sohn des US-Präsidenten in Skandale verwickelt. Erst kürzlich wurde ein Foto veröffentlicht, welches Hunter beim Rasen mit dem Auto zeigt - während er eine Crack-Pfeife raucht! Sein Vater hält jedoch stets zu ihm, betont in Interviews immer wieder, wie stolz er auf seinen Sohn sei. Außerdem bekräftig Biden bei jeder Gelegenheit, sei Hunter schon seit längerer Zeit clean.