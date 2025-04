Weinstein-Prozess: „Er suchte sich gezielt Frauen aus, die machtlos waren“

Am Mittwoch begann der neu aufgerollte Prozess gegen US-Filmproduzenten Harvey Weinstein. Er soll immer wieder Frauen zum Sex genötigt haben.

Eine bislang unbekannte Zeugin sagte nun im Gericht gegen Weinstein aus. Ihre Schilderungen werfen erschreckende, neue Details über den Weinstein-Fal auf.

Wie oe24 bereits berichtete, wurde der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen Weinsteins neu aufgerollt. Die Identität einer neuen Zeugin namens Kaja Sokola, eine gebürtige Polin, wurde nun bekannt gegeben. Sie gibt an, im Alter von 16 Jahren von Weinstein sexuell bedrängt worden zu sein.

Im Hotelzimmer sexuell bedrängt

Der ehemalige Hollywood-Mogul habe sie 2002 in seiner Wohnung bedrängt - sie gilt als das mutmaßlich jüngste Opfer. Zu einem weiteren Übergriff soll es im Jahr 2006 gekommen sein. Weinstein soll sie in sein Hotelzimmer eingeladen haben, unter dem Vorwand, dass er ihr eine Filmrolle anbieten wollte.

Als er sie dort hin gelockt habe, soll er sie festgehalten und sie aufgefordert haben, sich auszuziehen. Dann soll er sie auf ein Bett gedrückt haben und sich oral an ihr vergangen haben, während das Opfer tränend darum bat, sie loszulassen, so erläuterte es die Staatsanwältin, wie die BILD berichtet.

Karriere-Versprechen - blieben mit Weinstein in Kontakt

Nachdem er sie losgelassen habe, soll er ihr gesagt haben: „Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm“. Sokola blieb mit dem Filmproduzenten in Kontakt, weil er ihr verlockende Karriere-Versprechen gemacht habe. Die Staatsanwältin beendete laut BILD-Informationen ihr Plädoyer mit den Worten: „Harvey Weinstein suchte sich gezielt Frauen aus, die machtlos waren. Das, was sie erlebt haben, war keine Filmszene – es war Realität. Wenn er etwas wollte, nahm er es sich. Es geht um einen der mächtigsten Männer im Showbusiness – und der duldete kein Nein.“

2006 soll er zudem die damalige Produktionsassistentin Miriam Haley zu Oralsex gezwungen haben. Ihm wird auch vorgeworfen, 2013 die angehende Schauspielerin Jessica Mann vergewaltigt zu haben.