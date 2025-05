Weitere drei serbische Aktivisten unter Hausarrest gestellt

Drei weitere Aktivisten der serbischen oppositionellen Bewegung der Freien Bürger (PSG) sind am heutigen Mittwoch per Beschluss des Berufungsgerichtes in Novi Sad unter Hausarrest gestellt worden.

Letzte Woche hatte das Gericht dieselbe Entscheidung bereits im Bezug auf drei Aktivisten, darunter Soziologieprofessorin Marija Vasić, die sich im Hungerstreik befand, getroffen. Insider: DIESES Land bekommt 2026 den Euro

"Zensur" auf Social Media: USA erlassen weitere Hürde für Visa

NATO will 40.000 Soldaten mehr von Deutschland Sie alle waren Mitte März, kurz vor dem großen Studentenprotest in Belgrad, festgenommen worden. Die Anklage, die sich auf die geheim aufgenommenen Gespräche in den Büroräumen der PSG in Novi Sad stützt, wirft der Gruppe vor, Aktivitäten gegen die Staatsordnung geplant zu haben, wofür lange Haftstrafen vorgesehen sind. Die Anklage bezieht sich auf weitere sechs Studenten, die dem Gespräch in den PSG-Büroräumen beiwohnten, sich allerdings seit Mitte März im Ausland aufhalten. Die heutige Gerichtsentscheidung erfolgte, nachdem die seit sechs Monaten demonstrierenden Studenten zwei Wochen lang ihren Protest rund um die Uhr auch vor dem Gericht in Novi Sad abhielten. Die geheimen Gesprächsaufnahmen aus dem PSG-Büroräumen sollen nach Angaben von Anwälten der Angeklagten vom Nachrichtendienst BIA stammen.