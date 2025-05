Insider: DIESES Land bekommt 2026 den Euro

EU-Kommission will am kommenden Mittwoch Konvergenzbericht veröffentlichen.

Die EU-Kommission wird mehreren Vertretern der Eurozone zufolge Bulgarien wahrscheinlich in der kommenden Woche den Weg für die Einführung des Euro ab Anfang 2026 ebnen. Sie erwarteten einen positiven Kommissionsbericht für Bulgarien, sagten drei hochrangige Vertreter des Euro-Raums der Nachrichtenagentur Reuters.

Die EU-Kommission will am kommenden Mittwoch einen Konvergenzbericht veröffentlichen, in dem sie darlegt, ob das Land die Kriterien für eine Einführung des Euro erfüllt. Der Euro wird mittlerweile von 347 Millionen Europäern in 20 Ländern genutzt. Bulgarien wäre künftig das 21. Land, das zur Währungsgemeinschaft gehört. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 2007 strebt das Land die Umstellung seines Lew auf den Euro an.