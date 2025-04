Wieder Flugzeug in USA abgestürzt

Ein Flugzeug stürzte im US-Bundesstaat Nebraska in einen Fluss. Drei Menschen starben bei dem Unglück. Der Vorfall reiht sich in eine unheimliche Serie an Flugzeugabstürzen in den USA ein.

Ein tragischer Flugzeugabsturz in den USA hat am Freitagabend drei Menschenleben gefordert. Eine nicht-kommerzielle Maschine stürzte gegen 20:15 Uhr Ortszeit in den Platte River im Osten von Nebraska, nahe dem Luther Hormel Memorial Park. Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar, ebenso die Identität des Eigentümers des Flugzeugs. Familie von Siemens-Boss stirbt bei Heli-Absturz mitten in New York

Flugzeug stürzt in Florida ab: Alle Insassen tot

Flugzeug-Crash in Washington: Ermittler stoßen auf neue Ungereimtheit Die örtliche Polizei sowie zahlreiche Einsatzkräfte, darunter die Nebraska State Patrol, mehrere Feuerwehren und Sheriff-Büros, waren im Einsatz. Mit Hilfe von Luftbooten und Drohnen wurde der Fluss abgesucht. Kurz vor Mitternacht konnten die Leichen aller drei Insassen geborgen werden, wie "Daily Star" berichtet. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an. Die US-Luftfahrtbehörde FAA und das Nationale Transportsicherheitsamt (NTSB) haben sich eingeschaltet. Laut Sergeant Brie Frank wird der Einsatz noch die ganze Nacht und möglicherweise mehrere Tage andauern. Unheimliche Serie an Flugzeugabstürzen Eine Serie schwerer Flugunglücke erschüttert die USA: Nach dem Absturz eines Hubschraubers mit sechs Toten in New York und einem Flugzeugabsturz in Florida mit drei Opfern kam es bereits im Januar zu einer tödlichen Kollision über Washington mit 67 Todesopfern. Der aktuelle Absturz reiht sich in diese Tragödien ein.