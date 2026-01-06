Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Winter-Chaos: HIER steht der Zugverkehr komplett still
© Getty

Lahmgelegt

Winter-Chaos: HIER steht der Zugverkehr komplett still

06.01.26, 08:48
Teilen

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt worden. 

Bis 10.00 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, hieß es. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam laut Betreiber in der Früh noch eine Computerstörung. Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Das Winterwetter sorgt zudem auf den Straßen und am Amsterdamer Großflughafen Schiphol weiter für Probleme. Rund 350 Flüge seien bereits annulliert worden.

Starker Schneefall

Starker Schneefall und eisige Temperaturen hatten am Montag auch in etlichen europäischen Ländern für chaotische Verhältnisse gesorgt. So kam es in Bosnien-Herzegowina, Polen, Tschechien, der Slowakei oder Schottland zu teils chaotischen Verhältnissen.

In Spanien brachte das Sturmtief "Francis" Regen, Kälte, starken Seegang und in höheren Lagen auch Schnee. Starker Schneefall in Frankreich sorgte für Flugausfälle auf den Pariser Flughäfen Charles-de-Gaulle und Orly.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden