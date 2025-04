Alarm und Panik: Bomben fliegen aus dem Jemen auf Israel

In Tel Aviv und in weiten Teilen Zentralisraels ist am frühen Abend Raketenalarm ausgelöst worden.

Ein Militärsprecher teilte mit, nach den bisherigen Erkenntnissen sei eine Rakete aus dem Jemen abgefeuert und vermutlich erfolgreich abgefangen worden. Angaben zu Sachschaden oder Verletzten gab es zunächst nicht. Die proiranische Houthi-Miliz im Jemen feuert regelmäßig Raketen auf Israel ab. Riesiger Drogenfund an der Nordseeküste

Bombenanschlag in Athen: Terror-Verdacht!

DAS ist der neue Feindstaat für Trump – Russland wird nun engster Verbündeter Bereits am Nachmittag war eine Rakete aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Kurz darauf kündigte das Militär einen bevorstehenden Angriff in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen gegen die vermutete Abschussstelle an. Die Zivilbevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen.