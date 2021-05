Der Raketenangriff auf Tel Aviv hat ein erstes Todesopfer gefordert.

Bei einem Raketenangriff in der israelischen Stadt Cholon ist nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka eine Frau getötet worden. In der Stadt südlich von Tel Aviv wurde demnach am Dienstagabend ein Bus getroffen, er brannte aus. Mindestens sechs Menschen wurden bei dem Raketenangriff verletzt, wie die die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf Rettungsdienste berichtete.

© Getty Images ×

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich unterdessen nach einem Telefonat mit dem Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Rijad al-Maliki, auf Twitter "tief besorgt von der Spirale der Gewalt und den anhaltenden Raketenangriffen aus Gaza". Schallenberg forderte eine "unverzügliche Deeskalation". Er bedauere zutiefst den Verlust von Leben von Zivilisten, erklärte Schallenberg.

Hochhaus bei israelischem Angriff zerstört

In Tel Aviv war am Dienstagabend Raketenalarm ausgelöst worden. Im Stadtzentrum waren mehrere Explosionen zu hören. Die israelische Armee hatte zuvor ein Gebäude mit Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros und Sprechern der islamistischen Palästinenserorganisation im Gaza-Streifen zerstört. Die Bewohner des Gebäudes wurden vor dem Angriff von den israelischen Streitkräften gewarnt und angehalten, das Haus zu verlassen, wie Augenzeugen am Dienstagabend berichteten.

© Getty Images ×

Ein Sprecher der Hamas hatte zuvor mit einem "harten" Raketenangriff auf Tel Aviv gedroht, sollte der "Hanadi-Turm" zerstört werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor angekündigt, die Angriffe auf das Palästinensergebiet als Reaktion auf massiven Raketenbeschuss zu verstärken.

Zwei Frauen in Ashkelon getötet

Seit Freitag eskaliert die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis im Nahen Osten. Als Reaktion auf den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen griff das israelische Militär massiv Ziele in dem Küstenstreifen an. In Ashkelon im Süden Israels wurden am Dienstag zwei Frauen durch den Raketenbeschuss getötet, die meisten Raketen fing das israelische Abwehrsystem "Iron Dome" ab.