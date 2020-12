Bunga-Bunga in Brüssel: So lief Sexparty

Die geplatzte Sex-Party schlug wie eine Bombe ein. Jetzt packte der Organisator der Homo-Orgie aus.

Brüssel. 25 Männer und zwei „Krankenschwestern“ waren in der Wohnung des 29-jährigen Polen David Manzheley, als die Polizei kam. Erst hielten die Männer die Polizisten für einen „originellen Teil der Party“. Unter den Gästen der prominente rechtskonservative ungarische EU-Abgeordnete József Szájer, 59, sowie ein EU-Diplomat aus Estland. Szájer versuchte noch, nackt über eine Dachrinne aus dem 1. Stock zu flüchten: „Die Hände des Mannes waren blutig“, so die Staatsanwaltschaft.

Gegenüber der belgischen Zeitung HLN sagte jetzt Organisator Manzheley: „Wir waren sehr vorsichtig, ich verstehe nicht, was das Problem ist.“ Und: Zu seinen Partys lade er immer Freunde ein, „wir trinken, reden, wie im Lokal. Der einzige Unterschied ist, dass wir dabei auch Sex miteinander haben. Ich sehe nicht, was daran falsch ist.“ Der Ungar Szájer legte inzwischen alle politischen Ämter zurück. Die Polizei fand in der ­Wohnung auch Kokain und einen Rucksack voller ­Ecstasy. (wek)