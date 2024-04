Deutscher Bundespräsident blamiert sich mit Döner-Spieß

Seit Montag ist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) auf Türkei-Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Steinmeiers Gastgeschenk: ein 60 Kilo Mega-Döner-Spieß.

Experten finden es peinlich. Der deutsche Bundespräsident brachte Erdogan einen Giga-Döner-Spieß mit.

Professor übt Kritik

Der angesehene Professor und Außenpolitikexperte Carlo Masala von der Bundeswehruni kritisierte Steinmeier auf X: „Seit 1962 sind Türken in Deutschland. Mittlerweile in der dritten Generation. Sind Journalistinnen, Ärztinnen, Geschäftsleute, Professorinnen, Künstler, Politikerinnen, haben den Corona-Impfstoff erfunden. Und alles, was dem Bundespräsidenten einfällt, ist: Döner.“ Gemünzt auf den Bundespräsidenten fügte Masala seinem Kommentar ein ironisches "Wow" hinzu.

Seit 1962 sind Türken in Deutschland. Mittlerweile in der dritten Generation. Sind Journalistinnen, Ärztinnen, Geschäftsleute, Professorinnen, Künstler, Politikerinnen, haben den Corona Impfstoff erfunden. Und alles was dem Bundespräsidenten einfällt ist: Döner.



Wow — Carlo "Realism, Gedankenfetzen and Rants" Masala (@CarloMasala1) April 22, 2024

Besuch bei Erdbeben-Opfer

Noch bis Mittwoch weilt Steinmeier in der Türkei. Unter anderem besucht er in Gaziantep die Opfer des verheerenden Erdbebens im vergangenen Jahr. Auch Erdogan und Steinmeier treffen persönlich aufeinandertreffen.