Wilder Wahlkampf: Merz stellt Alice Weidel vor Millionen Zuschauern bloß

CDU-Chef Friedrich Merz feuert vor den Augen von Millionen Zuschauern gegen die AFD-Spitzenkandidatin Alice Weidel.

In neun Tagen wählt Deutschland seinen Bundestag neu. Die Fronten sind verhärtet, die Kandidaten treten in Diskussionssendungen auf. Gestern Abend schießt CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in einer ZDF-Sendung „Klartext“ scharf gegen die AFD-Spitzenkandidatin Alice Weidel.

AFD will CDu "zerstören"

„Ich höre aus der AfD immer nur, dass sie die CDU zerstören will, und da werden wir uns heftig dagegen wehren", sagt der CDU-Chef im Fernsehen. Deshalb habe man parteiintern "eine Entscheidung fest getroffen - mit Ihnen nicht", richtete Merz seine Worte direkt an Weidel.

„Raus aus der Europäischen Union, raus aus der NATO, raus aus dem Euro“, sagte Merz über das AfD-Wahlprogramm. Die zwei Institutionen und der Euro seien aber „die Geschichte meiner Partei, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland – und die stellen wir doch nicht infrage“, meinte er weiter.

„Wollen wir wirklich das immer weiter treiben?“

Der CDU-Chef betonte, dass man in diesen Fragen so weit auseinander wie wirklich mit keiner anderen Partei.

Merz verwies darauf, dass die AfD, die bei der letzten Bundestagswahl 2021 noch ein Ergebnis von 10,3 Prozent erzielt hatte, ihr Ergebnis den Umfragen zufolge verdoppeln könnte. „Wollen wir wirklich das immer weiter treiben?“

Als mögliche Koalitionspartner nannte er hier FDP, Grüne und SPD. Zu den Problemen sagte er: „Und das ist vor allen Dingen Migration, und das ist die ganze Wirtschaftspolitik. Und ich habe das Vertrauen, dass uns das gelingt. Und ich möchte nicht mit denen“, sagte er und schoss damit erneut gegen die AfD.