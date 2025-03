Experten analysieren, ob das Feuer Teil einer russischen Strategie sein könnte.

Ein Brand in einer elektrischen Umspannstation nahe des Flughafens Heathrow hat den gesamten Flugbetrieb für einen Tag lahmgelegt und wirft nun ernste Sicherheitsfragen auf. Anti-Terror-Ermittler untersuchen, ob es sich um einen Sabotageakt handeln könnte, möglicherweise im Zusammenhang mit Russlands Störkampagne gegen westliche Infrastruktur, berichtet die britische "Daily Mail".

Massive Auswirkungen auf den Flugverkehr

Das Feuer in der North Hyde Umspannstation führte zu Stromausfällen in tausenden Haushalten und zur Evakuierung von über 100 Menschen. Mehr als 1.300 Flüge von und nach Heathrow wurden gestrichen, was den weltweiten Flugverkehr ins Chaos stürzte.

Westliche Geheimdienste werfen Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges vor, gezielt kritische Infrastruktur in Europa anzugreifen, um Unsicherheit zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Der Kreml bestreitet jedoch jegliche Sabotageaktionen.

Russland als möglicher Drahtzieher?

Experten analysieren, ob das Feuer Teil einer russischen Strategie sein könnte. Sicherheitsberater Will Geddes betont, dass ein Angriff auf eine Umspannstation ein logisches Ziel sei, um maximalen Schaden mit minimalem Aufwand zu verursachen. Ähnliche Attacken gab es bereits auf Eisenbahnschienen in Frankreich vor den Olympischen Spielen.

Bob Seely, ein Russland-Experte, sieht in der Verwundbarkeit der britischen Infrastruktur ein großes Sicherheitsrisiko. Er fordert, die Widerstandsfähigkeit kritischer Systeme zu verbessern. Sky-News-Expertin Deborah Haynes weist darauf hin, dass Russland bereits mehrere unkonventionelle Angriffe in Europa durchgeführt habe.

Spekulationen und russische Reaktionen

Auf russischen Propaganda-Kanälen wird das Feuer humorvoll als Werk der GRU-Agenten Petrov und Boshirov dargestellt – die Verdächtigen im Skripal-Giftanschlag von 2018. Russische Social-Media-Nutzer spotten über eine angebliche westliche "Paranoia".

In Großbritannien bleibt die Ursache des Feuers offiziell ungeklärt. Ruth Cadbury, Vorsitzende des britischen Verkehrsausschusses, hält eine Sabotage zwar für möglich, warnt jedoch vor voreiligen Schlussfolgerungen. Allerdings sei es besorgniserregend, dass ein einzelnes Feuer einen so wichtigen Flughafen lahmlegen konnte.

Die britischen Sicherheitsbehörden stehen nun vor der Herausforderung, mögliche ausländische Einflussnahme zu untersuchen, während Tausende Reisende von den massiven Flugausfällen betroffen sind.