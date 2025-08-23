Alles zu oe24VIP
Iran meldet Tötung von sechs "Terroristen" mit Verbindungen zu Israel

23.08.25, 23:39
Sie sollen einen Anschlag geplant haben

Die iranischen Streitkräfte haben bei einem Einsatz im Südwesten des Landes sechs Angreifer getötet, die laut staatliche Nachrichtenagentur IRNA Mitglieder einer Terrorgruppe mit Verbindungen zu Israel waren. "Bei einem heftigen Schusswechsel mit Terroristen in der Provinz Sistan-Belutschistan wurden sechs Angreifer getötet, zwei weitere festgenommen", zitierte IRNA am Samstag aus einer Geheimdienstmitteilung. Nähere Angaben zu Ort und Zeit des Angriffs gab es nicht.

"Dokumente" deuteten auf die "zionistische Natur" der Gruppe hin, berichtete die Nachrichtenagentur unter Bezug auf Israel, ohne nähere Angaben zu machen. Die Mitglieder hätten einen Angriff auf eine "wichtige" Einrichtung im Osten des Iran geplant. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Dem Bericht zufolge bestand das "Haupteinsatzteam" aus "sieben nicht-iranischen Terroristen". Zwei Geheimdienstmitarbeiter und ein Polizist seien bei dem Schusswechsel verletzt worden, hieß es weiter.

Unruheprovinz Sistan-Belutschistan

Die an Pakistan und Afghanistan grenzende Provinz Sistan-Belutschistan ist immer wieder Schauplatz von Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen, darunter auch Drogenschmuggler und Unabhängigkeitskämpfer. Der Iran meldet regelmäßig tödliche Angriffe aus dem Hinterhalt in der Provinz, die sich gegen die Polizei oder Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden richten.

Israel hatte im Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardierte tagelang insbesondere Atom- und Militäranlagen in dem Land. Zudem wurden Atomwissenschaftler und ranghohe Militärs getötet. Der Iran griff Israel daraufhin mit Raketen und Drohnen an. Nach zwölf Tagen Krieg trat am 24. Juni eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.

