Nach Angriff: Netanyahu entschuldigt sich bei Katar

29.09.25, 20:16
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich laut israelischen Medien bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt.  

Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanyahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.

Zugleich habe Netanyahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, der israelische Regierungschef habe während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington mit dem katarischen Ministerpräsidenten, der zugleich Außenminister Katars ist, gesprochen. Ein Sprecher Netanyahus äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar durchgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gazakrieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik.

