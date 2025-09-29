Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
US-Präsident Donald Trump und der saudische Prinz Mohammed bin Salman
© Getty Images

Milliarden-Deal

Trump-Imperium baut Mega-Tower in Saudi-Arabien

29.09.25, 18:20
Teilen

In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah soll um eine Milliarde Dollar (850 Mio. Euro) ein Trump-Tower gebaut werden. 

Der saudi-arabische Immobilienentwickler Dar Global teilte am Montag mit, er sei eine entsprechende Partnerschaft mit der Trump Organization eingegangen. Diese hatte das Projekt bereits im Dezember bekanntgegeben. Dar Global erklärte, im geplanten Hochhaus sollten Büros und Luxuswohnungen entstehen.

Die Trump Organization ist ein Unternehmen und wird von zwei Söhnen von US-Präsident Donald Trump geleitet, Donald Junior und Eric. Donald Senior ist über einen Trust an der Firma beteiligt.

Der Präsident hatte bei einem Besuch Saudi-Arabiens im Mai eine "strategische wirtschaftliche Partnerschaft" zwischen beiden Ländern angekündigt. Saudi-Arabien werde 600 Mrd. Dollar in den USA investieren, kündigte er damals an.

Trump Organization hat auch Projekte in Katar, Dubai und Oman

Die Trump Organization plant auch Projekte in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Katar sollen eine Golfanlage und Luxuswohnungen gebaut werden, in Dubai ein Wolkenkratzer um eine Milliarde Dollar. Im Emirat Dubai gibt es bereits einen Golfplatz der Trump Organization, in Oman plant sie Projekte für 4 Milliarden Dollar. Trumps Familie setzt damit auf den Luxustourismus in der Region, den die Ölstaaten entwickeln, um weniger abhängig von der Förderung fossiler Rohstoffe zu werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden