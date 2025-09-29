Trump-Imperium baut Mega-Tower in Saudi-Arabien

In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah soll um eine Milliarde Dollar (850 Mio. Euro) ein Trump-Tower gebaut werden.

Der saudi-arabische Immobilienentwickler Dar Global teilte am Montag mit, er sei eine entsprechende Partnerschaft mit der Trump Organization eingegangen. Diese hatte das Projekt bereits im Dezember bekanntgegeben. Dar Global erklärte, im geplanten Hochhaus sollten Büros und Luxuswohnungen entstehen.

Die Trump Organization ist ein Unternehmen und wird von zwei Söhnen von US-Präsident Donald Trump geleitet, Donald Junior und Eric. Donald Senior ist über einen Trust an der Firma beteiligt.

Der Präsident hatte bei einem Besuch Saudi-Arabiens im Mai eine "strategische wirtschaftliche Partnerschaft" zwischen beiden Ländern angekündigt. Saudi-Arabien werde 600 Mrd. Dollar in den USA investieren, kündigte er damals an.

Trump Organization hat auch Projekte in Katar, Dubai und Oman

Die Trump Organization plant auch Projekte in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Katar sollen eine Golfanlage und Luxuswohnungen gebaut werden, in Dubai ein Wolkenkratzer um eine Milliarde Dollar. Im Emirat Dubai gibt es bereits einen Golfplatz der Trump Organization, in Oman plant sie Projekte für 4 Milliarden Dollar. Trumps Familie setzt damit auf den Luxustourismus in der Region, den die Ölstaaten entwickeln, um weniger abhängig von der Förderung fossiler Rohstoffe zu werden.