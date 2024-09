Ost-Wahlen: AfD-Beben erschüttert Deutschland

Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gehen nach der ersten Prognose mit einem gewaltigen AfD-Beben, das ganz Deutschland erschüttert, ins Ziel. Die Partei ist so stark wie nie.

In Deutschland haben die Freistaaten Thüringen und Sachsen heute gewählt.

Die deutsche Politik steht Kopf

Die beiden Landtagswahlen stellen die deutsche Politik auf den Kopf. Während die Parteien der deutschen Ampel-Regierung (SPD, Grüne, FDP) herbe Verluste einstecken müssen, triumphiert die Alternative für Deutschland (AfD) im Osten von Deutschland und wird so stark wie nie.

Höcke siegt in Thüringen

Björn Höcke, der umstrittene AfD-Parteichef in Thüringen - er wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft-, ist der große Wahlsieger im Freistaat an der Grenze zu Bayern. Seine Partei schafft mit 30,5 Prozent zum ersten Mal Platz 1 bei einer deutschen Landtagswahl. Auf Platz 2 landet die CDU mit 24,5 Prozent. Beiden Parteien können zulegen - die AfD um über 7 Prozent, die CDU knapp 3 Prozent. Die Wagenknecht-Partei (BSW) wird mit 16,0 Prozent Dritter. Amtsinhaber, Ministerpräsident Bodo Ramelow, stürzt mit seiner Linkspartei auf Platz 4 ab (12,5 Prozent). Die Grünen müssen eine herbe Schlappe verkraften, sie fliegen mit 4,0 Prozent aus dem Landtag.

© ard ×

© ard ×

Der AfD-Chef in Thüringen: Björn Höcke © getty ×

Bodo Ramelow, der einzige Ministerpräsident der Linkspartei in Deutschland, verliert in Thüringen dramatisch. © getty ×

Das sind die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien in Thüringen:

AfD: plus 7,1 Prozent

CDU: plus 2,8 Prozent

Linke: minus 18,5 Prozent

SPD: minus 1,2 Prozent

Grüne: minus 1,2 Prozent

BSW (neu): plus 16,0 Prozent

Knappes Rennen in Sachsen

Auch in Sachsen kann die AfD massiv dazugewinnen. Doch: Die CDU schafft es, Platz 1 knapp zu behaupten - mit 31,5 Prozent. Es scheint als könne Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sein Amt verteidigen. Die AfD landet dahinter auf Platz 2 mit 30,0 Prozent. Die neue Wagenknecht-Partei landet in Sachsen aus dem Stand auf dem dritten Platz mit 12,0 Prozent. Die beiden Berliner Regierungsparteien SPD und Grüne schaffen es in Sachsen mit 8,5 Prozent bzw. 5,5 Prozent in den Landtag. Die Linkspartei fliegt hingegen aus dem Landtag und kommt nur noch auf 4,0 Prozent.

© ard ×

© ard ×

Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). © apa ×

Das sind die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien in Sachsen:

AfD: plus 1,6 Prozent

CDU: minus 1,0 Prozent

Linke: minus 8,3 Prozent

SPD: plus 0,8 Prozent

Grüne: minus 3,4 Prozent

BSW (neu): plus 12,0 Prozent

Wie geht es jetzt weiter?

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wie es in Thüringen und Sachsen jetzt weitergeht, ist völlig unklar. Es wird eine äußert schwierige Koalitionsbildung erwartet. Klar ist: Keine Partei will und wird mit der AfD koalieren. Welche Mehrheiten abseits der Alternative für Deutschland möglich sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Auch Neuwahlen sind alles andere als ausgeschlossen. Kommt in beiden Ländern keine Anti-AfD-Mehrheit zu Stande, werden die Wähler noch einmal zu den Urnen gebeten.

Das bedeutet das Ergebnis für die Berliner Politik

Das AfD-Beben wird die Berliner Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP weiter unter Druck setzen. Die Regierung scheint ohnehin am Ende - ein Ende, das sich jetzt beschleunigen könnte.

Die deutsche Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) steht jetzt massiv unter Druck. © getty ×

Alle Berliner Regierungsparteien sind nach den Ost-Wahlen weiter geschwächt. Vor allem Finanzminister Lindner und seine FDP kämpfen ums nackte politische Überleben. In der jüngsten bundesweiten Umfrage würden die Liberalen aus dem Bundestag fliegen. 2025 wählt Deutschland turnusgemäß eine neue Regierung. Für vorgezogene Neuwahlen scheint kaum mehr Zeit. Das AfD-Beben könnte jetzt noch einmal einiges ins Rutschen bringen - Deutschland steht Kopf.