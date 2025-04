Preis-Explosion bei Trump-Fanartikeln wegen US-Zöllen

Damit hat Donald Trump wohl nicht gerechnet. Durch seine verhängten Zölle, werden auch seine Fan-Artikel empfindlich teurer.

US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Runde von Strafzöllen auf Waren aus China für Aufsehen gesorgt – kurioserweise trifft die Maßnahme auch Fanartikel, die er selbst vertreibt. In seinem Souvenir-Shop im Trump Tower in New York finden sich zahlreiche Produkte, die zwar patriotisch daherkommen, aber keineswegs alle aus den USA stammen.

Laut einem Lokalaugenschein einer Reporterin sind viele der angebotenen Artikel – darunter Tassen, Socken, Spielzeug und Kopfbedeckungen – mit dem Herkunftsvermerk „Made in China“, „Made in Vietnam“ oder „Made in Taiwan“ versehen. Das steht im deutlichen Widerspruch zu Trumps öffentlicher Linie, wonach chinesische Waren unfairen Wettbewerb darstellen und amerikanische Arbeitsplätze gefährden. „Das macht Amerika mutmaßlich nicht ‚great again‘“, kommentierte die Reporterin süffisant.

Besonders im Fokus steht die wohl bekannteste Fanware: die rote „Make America Great Again“-Kappe. Während die offiziellen Kampagnenmodelle in Kalifornien gefertigt werden und über 40 Dollar kosten, greifen viele Trump-Anhänger zu günstigeren Nachahmerprodukten aus dem Ausland – meist aus China. Diese dürften nun ebenfalls unter die neuen Strafzölle fallen und dadurch im Preis steigen.

Damit sorgt ausgerechnet Trumps Handelspolitik dafür, dass seine eigenen Unterstützer möglicherweise bald deutlich mehr für ihre Lieblingsartikel zahlen müssen.