Provokation vor Weißem Haus: Epstein und Trump tanzen miteinander

Unbekannte haben direkt vor dem Weißen Haus eine provokante Statue abgestellt: Epstein und Trump Hand in Hand tanzend. Das dürfte dem US-Präsidenten gar nicht gefallen. Brisant - er kann nichts dagegen machen, sie steht dort bis Sonntag!

Da dürfte sich der US-Präsident doch machtlos und erniedrigt fühlen - denn gerade gehen die Bilder von der Epstein-Trump-Statue durch die Welt. Das Protest-Symbol könnte kaum ausdrucksstärker sein.

Unbekannte haben direkt vor dem Kapitol eine Statue platziert, die Trump und Jeffrey Epstein auf einem Bein tänelnd und Hand in Hand zeigt. Ein neuer provokanter Fingerzeig auf die freundschaftliche Beziehung zwischen dem Präsidenten und dem verurteilten Sexualstraftäter.

© getty

Unter der Kunstaktion ist eine Infotafel, worauf steht: „Wir feiern die langjährige Verbindung zwischen Präsident Donald J. Trump und seinem ,besten Freund‘ Jeffrey Epstein.“ Bisher ist nicht bekannt, wer dahinter steckt

Weißes Haus reagiert empört

Das Weiße Haus reagiert nun empört auf das neue Kunstwerk. Wie die „Washington Post“ berichtet, schäumte Sprecherin Abigail Jackson in einer E-Mail: „Die Demokraten, die Medien und die Organisation, die ihr Geld für diese Statue verschwenden, wussten seit Jahren über Epstein und seine Opfer Bescheid und haben nichts unternommen, um ihnen zu helfen, während Präsident Trump Transparenz forderte und dies nun mit Tausenden von Seiten an Dokumenten umsetzt.“ .

Trump kann nichts dagegen tun

Und warum Trump nichts gegen das "Denkmal" tun kann? Der National Park Service hatte die Genehmigung zum Aufstellen der Plastik erteilt – sie darf noch bis Sonntag in der National Mall ausgestellt bleiben.