Unter DIESER Bedingung bekommt Trump den Friedensnobelpreis

US-Präsident Donald Trump kann nach Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Friedensnobelpreis nur dann gewinnen, wenn er den Krieg in Gaza beendet

Nur Trump habe die Macht, Israel zu einem Ende des Krieges zu drängen, sagt Macron in einem Gespräch mit dem französischen Fernsehsender BFM TV aus New York. "Es gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann, und das ist der US-Präsident", sagt Macron.

Als Grund führt der französische Präsident an, dass die USA im Gegensatz zu Frankreich die Waffen lieferten, mit denen der Krieg in Gaza geführt werde. "Wir liefern keine Ausrüstung, die es ermöglicht, in Gaza Krieg zu führen. Die Vereinigten Staaten von Amerika tun das."

In einer Rede vor der UNO-Generalversammlung hatte Macron am Montag die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich verkündet. Er sprach bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien geleiteten Konferenz zur Zweistaatenlösung vor der UNO-Vollversammlung. Dies geschehe "für den Frieden zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk", fügte er an. Auch Belgien und Monaco setzen diesen Schritt. Die USA, der engste Verbündete Israels, lehnen eine Anerkennung Palästinas als Staat zum derzeitigen Zeitpunkt hingegen ab. Auch Österreich und Deutschland wollen aktuell Palästina nicht als Staat anerkennen.