Putin bereit für Großangriff

Alle Zeichen stehen auf Krieg: Der Einmarsch der Russen in die Ukraine wird immer wahrscheinlicher.

Kiew/Moskau. Die Angst steigt: Satellitenbilder zeigen den Aufmarsch von russischem Militär an der weißrussisch-ukrainischen Grenze. Zu sehen sind Panzer, Militärfahrzeuge, Mehrfachraketenwerfer, Zelte und ein neues Feldlazarett nahe der Stadt Belgorod im südlichen Belarus.

Kommt jetzt der Großangriff auf Kiew? Die britische Regierung rechnet damit: „Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Russlands Präsident seinen Plan für eine groß angelegte Invasion in die Ukraine in die Tat umsetzen wird.“ US-Präsident Biden sagte über den Aufmarsch in Belarus: „Wir sehen sogar, dass sie ihre Vorräte an Blutkonserven aufstocken. Wer Blutkonserven liefert, rechnet mit großen Verlusten.“

Separatisten baten Putin nun offiziell um „Hilfe“

Kämpfe. Zugleich nehmen die Kämpfe in der Ostukraine zu. 1.149 Explosionen wurden in der Region Luhansk von Beobachtern der OSZE gezählt. Im Gebiet von Donezk waren es 302.

Alarm. Das ukrainische Parlament beschloss am Mittwochabend den Ausnahmezustand, Reservisten wurden einberufen (siehe unten). Ukrainer in Russland wurden zum „unverzüglichen“ Verlassen des Nachbarlandes aufgefordert. Drei Millionen Ukrainer leben in Russland.



Funkstille. Die Diplomatie liegt völlig auf Eis: Das Treffen zwischen Russlands Außenminister Lawrow und seinem US-Amtskollegen Blinken in Genf wurde abgesagt. Ein Friedensgipfel mit Biden und Putin ist endgültig vom Tisch. Die USA, die EU, GB, Australien, Kanada und Japan drehen das russische Finanzsystem und das der politischen Eliten des Landes ab. Die ersten EU-Sanktionen traten gestern in Kraft.

Anzeichen. Am Mittwochabend verdichteten sich die Anzeichen für eine baldige russische Invasion weiter: Die Führung der Separatistengebiete in Donezk und Luhansk bat Putin offiziell um „Hilfe“ gegen die ukrainische „Aggression“, so Kremlsprecher Dmitri Peskow. Damit steht nun auch der russische Vorwand – die Zeichen stehen auf Krieg.