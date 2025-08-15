Putin bringt Atomkoffer und "Kotkoffer" mit zu Trump

Beim Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump steht nicht nur die politische Agenda im Zentrum des Interesses – auch Sicherheitsvorkehrungen rund um den russischen Staatschef sorgen für Gesprächsstoff.

Besonders zwei Gepäckstücke stechen hervor: der sogenannte Atomkoffer und ein weiterer Koffer, in dem Putins Körperausscheidungen gesammelt werden sollen.

Atomwaffenbefehle

Der sogenannte „Tscheget“-Koffer ist ein mobiles Kommando- und Kommunikationsgerät, das im Ernstfall die Übermittlung eines russischen Atomwaffenbefehls ermöglichen würde. Der Koffer ist Teil des militärischen Frühwarnsystems und erlaubt es dem Präsidenten, innerhalb von Sekunden mit dem Generalstab in Moskau zu kommunizieren. Der Inhalt ist streng geheim, doch nach übereinstimmenden Berichten westlicher Medien ist der Koffer stets in Reichweite des Präsidenten – auch bei Auslandsreisen.

Putins Sekrete

Weniger bekannt, aber nicht minder auffällig ist ein zweiter Koffer, über den französische Medien bereits 2017 berichteten. Demnach soll darin der Urin und Stuhlgang Putins während seines Aufenthalts in den USA gesammelt und zurück nach Russland gebracht werden. Ziel sei es offenbar, zu verhindern, dass medizinische Informationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten in fremde Hände gelangen. Der sogenannte „Kotkoffer“ ist demnach Teil einer umfassenden Strategie zur Abschottung persönlicher Daten.

Beide Koffer sind nach Angaben von Sicherheitsquellen mit kugelsicherem Schutz ausgestattet. Sie werden von speziell geschulten Agenten des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSO) getragen, die auch für Putins unmittelbare Bewachung verantwortlich sind. Die Agenten gelten als bestens ausgebildet und technologisch auf dem neuesten Stand.