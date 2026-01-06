Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Spionage-Flugzeug gesichtet: Greift Trump jetzt Mexiko an?
© Getty

Nach Drohung

Spionage-Flugzeug gesichtet: Greift Trump jetzt Mexiko an?

06.01.26, 07:07
Teilen

Ein US-Militärflugzeug ist nahe der mexikanischen Küste gesichtet worden. Der Flug ereignete sich kurz nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump, in denen er Mexiko mit militärischem Vorgehen drohte. 

Ein Aufklärungsflugzeug der US Navy ist entlang der mexikanischen Pazifikküste gesichtet worden. Wie aus Daten von Flugverfolgungs-Websites hervorgeht, kreiste eine P-8 Poseidon nahe der Küste bei Tijuana, südlich des US-Bundesstaates Kalifornien, und führte dort Überwachungs- und Aufklärungsmissionen durch.

Das Flugzeug startete demnach von der Naval Air Station Whidbey Island im US-Bundesstaat Washington. Anschließend flog die Maschine über Oregon und Kalifornien, bevor sie mehrere Schleifen vor der Küste Mexikos und Südkaliforniens zog und schließlich wieder zu ihrem Stützpunkt zurückkehrte.

Einsatzgebiet vor Mexiko

Während des Einsatzes flog die P-8 Poseidon entlang der südkalifornischen Küste in Richtung Baja California und Ensenada. Der Flug führte über Gebiete nahe San Diego und Tijuana sowie über territoriale Gewässer und ausschließliche Wirtschaftszonen, die sich rund 352 Meilen westlich in den Pazifik erstrecken.

Spionage-Flugzeug gesichtet: Greift Trump jetzt Mexiko an?
© Getty

Die P-8 Poseidon wird unter anderem zur Überwachung verdächtiger Schiffsbewegungen eingesetzt. Sie ist mit Sensoren ausgestattet, die Ziele sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser erfassen können.

Zusammenhang mit Trump-Aussagen

Ob der Flug in direktem Zusammenhang mit jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump steht, ist derzeit unklar. Trump hatte Mexiko zuletzt wegen des Drogenschmuggels scharf kritisiert und davor gewarnt, dass ein militärisches Vorgehen nach dem Vorbild Venezuelas möglich sei, sollte die mexikanische Regierung die Drogenkartelle nicht eindämmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden