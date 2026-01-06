Spionage-Flugzeug gesichtet: Greift Trump jetzt Mexiko an?

Ein US-Militärflugzeug ist nahe der mexikanischen Küste gesichtet worden. Der Flug ereignete sich kurz nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump, in denen er Mexiko mit militärischem Vorgehen drohte.

Ein Aufklärungsflugzeug der US Navy ist entlang der mexikanischen Pazifikküste gesichtet worden. Wie aus Daten von Flugverfolgungs-Websites hervorgeht, kreiste eine P-8 Poseidon nahe der Küste bei Tijuana, südlich des US-Bundesstaates Kalifornien, und führte dort Überwachungs- und Aufklärungsmissionen durch.

Das Flugzeug startete demnach von der Naval Air Station Whidbey Island im US-Bundesstaat Washington. Anschließend flog die Maschine über Oregon und Kalifornien, bevor sie mehrere Schleifen vor der Küste Mexikos und Südkaliforniens zog und schließlich wieder zu ihrem Stützpunkt zurückkehrte.

Einsatzgebiet vor Mexiko

Während des Einsatzes flog die P-8 Poseidon entlang der südkalifornischen Küste in Richtung Baja California und Ensenada. Der Flug führte über Gebiete nahe San Diego und Tijuana sowie über territoriale Gewässer und ausschließliche Wirtschaftszonen, die sich rund 352 Meilen westlich in den Pazifik erstrecken.

Die P-8 Poseidon wird unter anderem zur Überwachung verdächtiger Schiffsbewegungen eingesetzt. Sie ist mit Sensoren ausgestattet, die Ziele sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser erfassen können.

Zusammenhang mit Trump-Aussagen

Ob der Flug in direktem Zusammenhang mit jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump steht, ist derzeit unklar. Trump hatte Mexiko zuletzt wegen des Drogenschmuggels scharf kritisiert und davor gewarnt, dass ein militärisches Vorgehen nach dem Vorbild Venezuelas möglich sei, sollte die mexikanische Regierung die Drogenkartelle nicht eindämmen.