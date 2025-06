Totaler Blackout im Iran: Kein Internet, keine Kommunikation mehr

Mitten im Krieg ist das Internet im Iran fast vollständig abgeschaltet. Echtzeitdaten bestätigten einen "fast vollständigen nationalen Internet-Blackout", berichtete am Mittwoch die Organisation Netblocks, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist.

Bewohner der Hauptstadt Teheran bestätigen den Ausfall des Internets per Telefon.

Die Nachrichtenagentur Mehr zitierte eine Mitteilung des Kommunikationsministeriums. Demnach erfolgte die Einschränkung "aufgrund des Missbrauchs des nationalen Kommunikationsnetzes durch den feindlichen Aggressor für militärische Zwecke und zur Gefährdung von Leben und Eigentum unschuldiger Menschen". Der Zugang zur Kommunikation im Land bleibe bestehen. Fast drei Stunden nach der Einschränkung war es aus dem Ausland nicht mehr möglich, Menschen im Iran telefonisch zu erreichen.

Israel empfiehlt Iranern, Mossad zu kontaktieren

Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge viele Nachrichten von besorgten Iranern erhalten und den Menschen empfohlen, den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad zu kontaktieren. "Vielleicht finden Sie dort einen neuen Weg, Ihre Situation zu verbessern", hieß es in einer auf Persisch auf der Plattform X veröffentlichten Stellungnahme am Dienstag. Israels Militär verwies per Link auf die Webseite des Mossad.

Israels Armee verstehe die schwierige Lage der Menschen im Iran, hieß es weiter. In den letzten Tagen habe Israels Militär viele Nachrichten von Menschen erhalten, die sich Sorgen um die ungewisse Zukunft ihres Landes machten. Selbst Mitglieder der Sicherheitsbehörden der iranischen Regierung hätten ihre Angst, Verzweiflung und Wut über die Geschehnisse im Iran zum Ausdruck gebracht und die Armee gebeten, israelische Behörden zu kontaktieren, damit dem Iran nicht das gleiche Schicksal wie dem Libanon und Gaza drohe. Die Armee sei aber nicht zuständig für derlei Anfragen.

Die Armee riet den Menschen zudem, geschützte Netzwerkverbindungen (VPN) zu nutzen, wenn sie israelische Behörden kontaktierten. VPN-Tunnel können es so aussehen lassen, als wäre ein Nutzer in einem anderen Land. Die "Times of Israel" sprach "einer ungewöhnlichen" Erklärung der Armee.