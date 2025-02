Trudeau: Trump will Kanada "aufsaugen"

Kanada muss die umstrittenen Pläne von US-Präsident Donald Trump, Kanada in die USA einzugliedern, laut Premierminister Justin Trudeau durchaus ernst nehmen.

Trump wolle "unser Land aufsaugen und das ist eine Realität", sagte Trudeau mehreren kanadischen Medienberichten zufolge am Freitag vor Unternehmern in Toronto. Als Grund für Trumps Pläne nannte Trudeau Kanadas Reichtum an Bodenschätzen.

"Die Trump-Regierung weiß nicht nur, wie viele entscheidende Mineralien wir besitzen, sondern das ist vielleicht sogar der Grund, warum sie immer wieder davon spricht, uns einzugliedern und uns zum 51. US-Bundesstaat zu machen", sagte er bei dem Wirtschaftstreffen. Diese war das als Reaktion auf die jüngste Androhung der USA, Sonderzölle gegen den Nachbarn zu verhängen, organisiert worden.

Die US-Regierung sei sich Kanadas natürlicher Ressourcen "sehr bewusst", führte Trudeau aus. "Sie wollen wirklich in der Lage sein, davon zu profitieren", warnte er.

Kanada womöglich vor "schwierigen langfristigen" Beziehungen zu USA

In den vergangenen Monaten hatte Trump wiederholt von der Möglichkeit einer Eingliederung Kanadas in die USA gesprochen und mit "wirtschaftlicher Gewalt" und den Zöllen gedroht. Am vergangenen Wochenende hatte er dann Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren der wichtigsten US-Handelspartner Kanada und Mexiko eingeführt - dann allerdings wieder ausgesetzt. Trump wirft Mexiko und Kanada vor, den Drogenschmuggel und die illegale Migration in die USA nicht zu unterbinden.

Für die US-Nachbarn sind die Zölle, die ursprünglich in der Nacht auf Dienstag in Kraft treten sollten, besonders schmerzhaft. Wegen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens sind die Volkswirtschaften der drei Länder eng verknüpft. Kanada kündigte umgehend Gegenzölle an.

Trudeau versicherte nun, dass Ottawa weiterhin daran arbeiten werde, Trumps Bedenken hinsichtlich des Drogenschmuggels und der illegalen Migration auszuräumen. Er sagte aber auch, dass sich Kanada auf "eine möglicherweise schwierigere, langfristige politische Situation mit den Vereinigten Staaten" einstellen müsse.