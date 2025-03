Trump droht Putin mit Sanktionen und Zöllen

US-Präsident Donald Trump droht Russland mit Sanktionen und Zöllen.

US-Präsident Donald Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen und fordert Friedensverhandlungen mit der Ukraine. "An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er am Freitag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Aufgrund der Tatsache, dass "Russland auf dem Schlachtfeld gerade absolut auf die Ukraine einhämmert", erwäge er umfassende Bankensanktionen sowie Zölle gegen Moskau.