Trump gegen Musk: SO will das Weiße Haus jetzt Frieden schaffen

Musk und Trump haben in den vergangenen Stunden einen medialen Mega-Streit angefangen. Es folgt eine Paukenschlag-Aussage nach der anderen ...

Jetzt startet das Weiße Haus eine Friedens-Initiative und plant ein Telefonat zwischen den zwei Streitpartnern.

Wie das nachrichtenportal "Politico" berichtet, soll ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem Tesla-Chef angesetzt worden sein. Angesprochen auf die Auseinandersetzung äußerte sich Trump zuletzt unbekümmert: „Oh, das ist in Ordnung - Es läuft sehr gut, nie besser“, fügte er demnach hinzu.

Trump: „Sehr enttäuscht“

Doch nur kurz zuvor sei Trump wiederum „sehr enttäuscht“ über Musks Kritik an Trumps geplantem Haushaltsgesetz gewesen, sagte Trump am Donnerstag während des Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus.

Musk: "Unverschämt"

Musk, der seine Tätigkeit als Berater des US-Präsidenten in der vergangenen Woche beendete, hatte zuletzt scharfe Kritik an einem von Trump geplanten Steuergesetz geübt. Am Dienstag bezeichnete er es als „widerlich“, „unverschämt“ und „eine Abscheulichkeit“.

Was im Telefonat folgt, und wann es stattfindet, steht noch offen. Oe24 haltet Sie am Laufenden.